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Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби выдвинуты на Нобелевскую премию мира Премия за 2020 год была присуждена Всемирной продовольственной программе
Другие страны
24 ноября 2020 г. 16:36
Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби выдвинуты на Нобелевскую премию мира

Лауреат Нобелевской премии мира 1998 года за участие в урегулировании конфликта в Северной Ирландии, экс-глава Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл выдвинул кандидатуры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна на получение этой награды в 2021 году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Лауреат Нобелевской премии мира лорд Дэвид Тримбл выдвинул кандидатуры премьер-министра Биньямина Нетаньяху и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида на получение Нобелевской премии мира", - говорится в сообщении.

"В соответствии с правилами комитета по присуждению Нобелевской премии, поскольку лорд Тримбл является лауреатом Нобелевской премии мира, его решение выдвинуть кандидатуру премьер-министра Нетаньяху приведет к обсуждению этого вопроса этим комитетом", - отметили в канцелярии.

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Версия на английском языке Netanyahu, Abu Dhabi Crown Prince nominated for Nobel Peace Prize

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