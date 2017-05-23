Немецкие депутаты отменили визит в Турцию

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Группа депутатов бундестага отказалась от запланированного визита в Турцию.

Как передает Report, об этом пишет Die Welt.

Причины отмены поездки не уточняются. Ожидается, что вице-президент бундестага Клаудиа Рот объявит о них в среду, 24 мая.

Рот и ещё трое депутатов бундестага должны были посетить Анкару, Диярбакыр и Стамбул для обсуждения конституционного референдума и его последствий, внутренней ситуации в Турции и отношений страны с Евросоюзом. Визит на военную базу Инджирлик в их планы не входил.

Ранее сообщалось, что власти Турции проинформировали МИД Германии о невозможности визита группы немецких депутатов на базу Инджирлик за день до поездки.