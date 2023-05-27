Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком

Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком

Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля недалеко от городка Эдеа в Прибрежном регионе на юго-западе Камеруна.

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Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля недалеко от городка Эдеа в Прибрежном регионе на юго-западе Камеруна. Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявил министр транспорта страны Жан-Эрнест Массена Нгалле Бибехе. Согласно информации, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа возле полицейского поста. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. В результате ДТП также пострадали несколько человек, их число не уточняется. Полиция начала расследование инцидента. Подпишитесь на наш Telegram канал