О нас

Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком

Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля недалеко от городка Эдеа в Прибрежном регионе на юго-западе Камеруна.
Другие страны
27 мая 2023 г. 06:40
Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком

Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля недалеко от городка Эдеа в Прибрежном регионе на юго-западе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом заявил министр транспорта страны Жан-Эрнест Массена Нгалле Бибехе.

Согласно информации, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа возле полицейского поста.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. В результате ДТП также пострадали несколько человек, их число не уточняется.

Полиция начала расследование инцидента.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kamerunda avtobus və yük maşınının toqquşması nəticəsində azı 19 nəfər ölüb

Самое читаемое

Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi