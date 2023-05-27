Не менее 19 человек погибли в Камеруне при ДТП с автобусом и грузовиком

Не менее 19 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля недалеко от городка Эдеа в Прибрежном регионе на юго-западе Камеруна.
Как передает
Согласно информации, авария произошла на дороге Дуала-Эдеа возле полицейского поста.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовик. В результате ДТП также пострадали несколько человек, их число не уточняется.
Полиция начала расследование инцидента.