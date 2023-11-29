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Начальник Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операции в Газе

Начальник Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операции в Газе Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил дальнейшие планы боевых действий в секторе Газа.
Другие страны
29 ноября 2023 г. 22:17
Начальник Генштаба армии Израиля утвердил планы продолжения операции в Газе

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил дальнейшие планы боевых действий в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, Халеви посетил штаб Южного командования израильской армии, где "одобрил планы наступления" в секторе Газа.

"Мы знаем, что нужно делать, и готовы к следующему шагу", - заявил по итогам этого совещания Халеви.

Ранее премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что после окончания гуманитарной паузы в Газе Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе, преследуя заявленные цели: освобождение всех заложников, уничтожение военно-политической структуры ХАМАС и устранение любой потенциальной угрозы со стороны анклава в долгосрочной перспективе.

По его словам, у еврейского государства нет другого варианта, кроме как продолжать военную операцию до выполнения всех поставленных задач.

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