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На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники

На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники По меньшей мере 8 человек погибли и еще 16 получили ранения в среду в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в штате Тамилнад на юге Индии.
Другие страны
22 марта 2023 г. 19:00
На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники

По меньшей мере 8 человек погибли и еще 16 получили ранения в среду в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в штате Тамилнад на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, взрыв произошел на предприятии в районе Курувималай в 80 км к юго-западу от Ченнаи, столицы Тамилнада.

Пять человек погибли на месте, еще трое умерли в больнице. Госпитализированы 16 пострадавших, несколько из которых находятся в критическом состоянии.

К взрыву на фабрике привел пожар, причины которого устанавливаются.

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