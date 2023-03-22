На юге Индии восемь человек погибли при взрыве на фабрике пиротехники

По меньшей мере 8 человек погибли и еще 16 получили ранения в среду в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в штате Тамилнад на юге Индии.

По меньшей мере 8 человек погибли и еще 16 получили ранения в среду в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в штате Тамилнад на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, взрыв произошел на предприятии в районе Курувималай в 80 км к юго-западу от Ченнаи, столицы Тамилнада.

Пять человек погибли на месте, еще трое умерли в больнице. Госпитализированы 16 пострадавших, несколько из которых находятся в критическом состоянии.

К взрыву на фабрике привел пожар, причины которого устанавливаются.