На юге Индии из-за ливней погибли не менее семи человек

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии с приходом циклона "Мичаунг", привели к гибели по меньшей мере семи человек в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад.

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии с приходом циклона "Мичаунг", привели к гибели по меньшей мере семи человек в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

Спасательные службы сообщили, что к гибели жителей привели обрушения домов в результате подтопления некоторых районов города и в его окрестностях.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень вызвал разрушение домов и нарушение линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. В спасательных работах и эвакуации жителей во временные пункты размещения задействованы 5 тыс. человек.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов и подача электроэнергии в пострадавшие от ливня районы Ченнаи. В городе затруднено движение автомобилей.