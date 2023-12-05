О нас

На юге Индии из-за ливней погибли не менее семи человек

На юге Индии из-за ливней погибли не менее семи человек Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии с приходом циклона "Мичаунг", привели к гибели по меньшей мере семи человек в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 13:07

Проливные дожди, обрушившиеся на юг Индии с приходом циклона "Мичаунг", привели к гибели по меньшей мере семи человек в Ченнаи, столице южного штата Тамилнад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают местные СМИ.

Спасательные службы сообщили, что к гибели жителей привели обрушения домов в результате подтопления некоторых районов города и в его окрестностях.

Сопровождающийся сильными порывами ветра ливень вызвал разрушение домов и нарушение линий электропередачи. Многие дороги и площади города затоплены. В спасательных работах и эвакуации жителей во временные пункты размещения задействованы 5 тыс. человек.

Аэропорт Ченнаи на несколько часов приостановил прием и отправку самолетов. Временно остановлено также движение пригородных поездов и подача электроэнергии в пострадавшие от ливня районы Ченнаи. В городе затруднено движение автомобилей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi