На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун «Хагибис», сопоставимый по силе с тайфуном «Ида», который обрушился на страну в 1958 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как известно, во время «Иды» погибли свыше 1,2 тысяч человек.

Согласно имеющейся информации, «Хагибис» достигнет региона Токай или Канто 11 октября.

Как сообщается, это произойдет вечером.

Ожидается, что после суток стихийное бедствие направится на северо-восток к региону Тохоку.

По данным синоптиков, тайфун принесет с собой сильный ветер и рекордно сильные дожди. В связи с этим метеорологи предупреждают об угрозе штормов, оползней, а также затоплений.