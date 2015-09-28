​На выборах в Каталонии победили сторонники независимости - ВИДЕО

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ На досрочных парламентских выборах в испанской автономной области Каталония, согласно данным экзит-полов, абсолютное большинство получают партии, выступающие за независимость региона.

Как передает Report, об этом сообщает Euronews.

В выборах приняли участие свыше 63% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Предварительные итоги выборов будут объявлены в ночь на понедельник, однако окончательные результаты огласят 4 октября.

Главным претендентом на победу становится коалиция Junts pel Si ("Вместе за да"), образованная из Демократической конвергенции Каталонии, Левых республиканцев Каталонии и нескольких организаций, поддерживающих независимость автономии. Она получает 63-66 кресел в 135-местном парламенте. За ней следует либеральная партия "Граждане" - 19-21 , коалиция "Да, мы можем" - 12-14, Каталонская социалистическая партия - 14-16, Кандидатура народного единства - 11-13.