На Трампа совершили очередную попытку покушения

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп находится в безопасности после стрельбы в районе, где он находился.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба республиканца.

Другие подробности пока не приводятся.

В свою очередь член Палаты представителей Конгресса республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х прокомментировала данное происшествие:

"Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения. Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить", - говорится в публикации.

