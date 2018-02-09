На Тайвани прекращена спасательная операция по поиску пропавших без вести в результате землетрясения

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ На Тайване прекратили поиски числящихся пропавшими без вести семерых человек, которые предположительно оказались под обломками рухнувших при землетрясении строений, начат снос зданий, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Ранее спасатели предприняли последнюю попытку обнаружить пропавших. Руководители спасительных служб отмечают, что шансы на обнаружение этих людей "крайне малы".

Напомним, что 6 февраля у побережья тайванского уезда Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг землетрясения находился на глубине 11 км. 7 февраля у побережья уезда Хуалянь произошло второе землетрясение. Геологические службы фиксировали толчки магнитудой 5,7-6,1.

По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 10 человек, более 200 пострадали.