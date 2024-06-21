На Тайване поезд с 500 пассажирами частично сошел с рельсов

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.
По его данным, инцидент произошел в тоннеле Циншуй в уезде Хуалянь, в поезде находилось около 500 пассажиров.
По предварительной информации, причиной происшествия стало попадание обломков скалы и горной породы на железнодорожные пути. После столкновения машинист применил экстренное торможение и провел эвакуацию.