На Тайване поезд с 500 пассажирами частично сошел с рельсов

Пассажирский поезд частично сошел с рельс на Тайване, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на Тайване, в результате чего по меньшей мере семь человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

По его данным, инцидент произошел в тоннеле Циншуй в уезде Хуалянь, в поезде находилось около 500 пассажиров.

По предварительной информации, причиной происшествия стало попадание обломков скалы и горной породы на железнодорожные пути. После столкновения машинист применил экстренное торможение и провел эвакуацию.