​На северо-востоке Венесуэлы в больнице от инфекции скончались 11 новорожденных

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Не менее 11 новорожденных за последние трое суток скончались в реанимации неонатологического отделения больницы им. доктора Мануэля Нуньеса Товара в городе Матурин, столице штата Монагас на северо-востоке Венесуэлы. Как передает Report, об этом телеканалу "Globovisión" рассказали их матери и родственники.

Они считают, что причиной смерти стала бактериальная инфекция. Врачи и медсестры, работающие в этом отделении, никак не комментируют ситуацию.

Глава регионального департамента здравоохранения Аурора Навас заявила, что к настоящему времени не располагает данными о присутствии в отделении бактерий, которые привели к гибели новорожденных. Тем не менее, она распорядилась провести соответствующую проверку.

Навас также "признала, что в работе отделения есть недостатки, однако в настоящее время их исправляют, а также ремонтируют кувезы (аппараты, куда помещают недоношенных или заболевших детей)", отмечает телеканал.