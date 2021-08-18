На севере Китая, предположительно, выявили несколько случаев сибирской язвы

Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Несколько случаев предположительно кожной сибирской язвы выявили в провинции Шаньси на севере Китая, сообщений о летальных исходах не поступало, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Газета "Шаньси Ваньбао" сообщает, что больница в уезде Вэньшуй городского округа Люйлян 12 августа уведомила местный центр по контролю и профилактике заболеваний, что у нескольких жителей деревни Баосянь недавно появились папулы на конечностях, которые затем превратились в волдыри, язвы и почернения.

Предварительное эпидемиологическое расследование показало, что соответствующие симптомы в деревне имели девять человек, четыре человека были направлены на лечение в Тайюань, двое из них уже выписаны из больницы, в деревне все еще находятся 5 пациентов, все они изолированы и проходят лечение. Все девять человек с симптомами занимаются разведением и забоем скота, или же продажей мяса.

Местные власти оперативно направили в деревню специалистов для проведения эпидемиологического расследования, в домах и на местах работы зараженных проведена полная дезинфекция.