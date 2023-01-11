На необитаемом острове в Японии начали строить базу для палубной авиации США

Министерство обороны Японии приступило в среду к строительству на необитаемом острове Магэ базы ВВС, где будут проводиться учения палубной авиации с авианосцев США. Соответствующие документы были переданы представителям местной администрации, которые одоб

Министерство обороны Японии приступило в среду к строительству на необитаемом острове Магэ базы ВВС, где будут проводиться учения палубной авиации с авианосцев США. Соответствующие документы были переданы представителям местной администрации, которые одобрили проект.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что будет также уплачена компенсация в 2,2 млрд иен (около 17 млн долларов) местному рыболовецкому кооперативу, который на несколько лет лишится возможности вести промысел в этом районе из-за строительных работ.

Учения авиации на Магэ в префектуре Кагосима на юго-западе страны предполагается начать ориентировочно с 2025 года. Этот остров ранее принадлежал частной компании из Токио и был куплен у нее Минобороны Японии.

Тренировки, в ходе которых имитируются взлеты и посадки самолетов на палубу авианосцев США, сопровождаются большим шумом и неизменно вызывают в Японии протесты населения и органов местного самоуправления. Из-за этого они были перенесены с базы Ацуги к юго-западу от Токио на почти безлюдный отдаленный остров Иводзима. Однако он расположен слишком далеко - более чем в 1 200 км от Токио.

В 2011 году военные двух стран решили проработать вопрос о размещении аэродрома для таких тренировок на острове Магэ площадью 8 кв. км. Он расположен всего в 400 км от авиабазы морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю, куда переведены около 60 самолетов американской палубной авиации. Объект на Магэ будет использоваться совместно ВС США и Японии.