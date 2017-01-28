На Мадагаскаре упал в реку свадебный грузовик, 45 человек погибли

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек погибли, еще 24 ранены после того, как грузовик из свадебного кортежа свалился с моста в реку на Мадагаскаре.

Как передает Report, об этом сoобшило агентство Синьхуа.

"45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия". - рассказал агентству мэр Анджозоробе. Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара.

Причина происшествия пока неизвестна.