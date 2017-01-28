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    На Мадагаскаре упал в реку свадебный грузовик, 45 человек погибли

    24 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 45 человек погибли, еще 24 ранены после того, как грузовик из свадебного кортежа свалился с моста в реку на Мадагаскаре.

    Как передает Report, об этом сoобшило агентство Синьхуа.

    "45 человек, в том числе девять детей, 27 женщин и девять мужчин погибли, еще 24 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия". - рассказал агентству мэр Анджозоробе. Погибшие являлись участниками свадебного кортежа. Грузовой автомобиль, который перевозил около 70 родственников молодоженов, упал с моста в реку Мананара.

    Причина происшествия пока неизвестна.

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