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На Кубе прошли протесты из-за масштабного блэкаута

На Кубе прошли протесты из-за масштабного блэкаута Около 400 человек на Кубе вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение, которое пропало по всей стране после обрушившегося урагана "Иэн".
Другие страны
30 сентября 2022 г. 14:26
На Кубе прошли протесты из-за масштабного блэкаута

Около 400 человек на Кубе вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение, которое пропало по всей стране после обрушившегося урагана "Иэн".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press.

Помимо проблем с электричеством, в четверг на Кубе также не работали интернет и мобильная сеть.

В организации Netblocks, занимающейся мониторингом интернета, сообщили о почти полном отключении интернета на острове, отметив, что нынешняя ситуация отличается от той, которая наблюдалась сразу после урагана.

"Иэн" обрушился на Кубу в начале недели, из-за чего по всей стране пропало электричество. Также в результате урагана погибли три человека.

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