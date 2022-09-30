На Кубе прошли протесты из-за масштабного блэкаута

Около 400 человек на Кубе вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение, которое пропало по всей стране после обрушившегося урагана "Иэн".

Около 400 человек на Кубе вышли на улицы Гаваны с требованием восстановить электроснабжение, которое пропало по всей стране после обрушившегося урагана "Иэн".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу Associated Press.

Помимо проблем с электричеством, в четверг на Кубе также не работали интернет и мобильная сеть.

В организации Netblocks, занимающейся мониторингом интернета, сообщили о почти полном отключении интернета на острове, отметив, что нынешняя ситуация отличается от той, которая наблюдалась сразу после урагана.

"Иэн" обрушился на Кубу в начале недели, из-за чего по всей стране пропало электричество. Также в результате урагана погибли три человека.