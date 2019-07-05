На Аляске зафиксировали рекордную жару

Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска. Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Национальная метеорологическая служба США.

Как следует из данных метеорологов, в четверг, 4 июля, температура в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски, поднялась до 32,2 градуса по Цельсию. Предыдущее максимальное значение было зафиксировано в июне 1969 года и составляло лишь 29,4 градуса.Рекордные температурные максимумы в четверг также отмечены в населенных пунктах Кенай – 31,6 градуса по сравнению с 30,5 градуса в июне 1903 и 1953 годах, а также Кинг-Салмон – 31,6 градуса (31,1 градуса в июне 1953 года).В заявлении говорится, что жара, близкая к рекордной, сохранится в южных районах Аляски и в выходные.