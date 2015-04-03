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    Мятежники покинули президентский дворец на юге Йемена

    Президентский дворец в Адене был занят после ожесточенных боев накануне

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Мятежники покинули дворец президента Хади в городе Аден на юге Йемена после ночных авиаударов международной коалиции арабских стран, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Накануне сообщалось, что хуситы и союзные им армейские подразделения заняли в после ожесточенных боев со сторонниками Абд Раббу Мансура Хади президентский дворец в Адене.

    "Хуситы и их союзники покинули дворец перед рассветом", — сообщил источник агентству Франс Пресс.

    На прошлой неделе международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, а также Египта, Иордании и Судана начала в Йемене военную операцию против сторонников движения "Ансар Аллах" (хуситов), контролирующих большую часть территории страны, в том числе столицу Сану.

    Цель операции — заставить хуситов и примкнувших к ним сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха вернуть власть президенту Абд Раббу Мансуру Хади и правительству, которых они отстранили от управления страной. Хади в настоящее время находится за пределами Йемена.

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