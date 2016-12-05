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    МВД Австрии: Беллен опережает Хофера на президентских выборах в Австрии

    Беллена отдали голоса 51,7% австрийцев

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен опережает своего оппонента по президентской гонке Норберта Хофера на 3,4%.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Австрии. Пока это данные без учета голосов, отправленных по почте.

    По данным ведомства, за 72-летнего Ван дер Беллена отдали голоса 51,7% австрийцев, пришедших в воскресенье на участки, за представителя право-националистической Партии свободы 45-летнего Хофера — 48,3%.

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