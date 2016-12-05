МВД Австрии: Беллен опережает Хофера на президентских выборах в Австрии

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Бывший лидер "зеленых" Александр Ван дер Беллен опережает своего оппонента по президентской гонке Норберта Хофера на 3,4%.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на сайте МВД Австрии. Пока это данные без учета голосов, отправленных по почте.

По данным ведомства, за 72-летнего Ван дер Беллена отдали голоса 51,7% австрийцев, пришедших в воскресенье на участки, за представителя право-националистической Партии свободы 45-летнего Хофера — 48,3%.