МУС ждет от Ливии выдачи сына Каддафи, приговоренного к смертной казни

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Международный уголовный суд (МУС) продолжает настаивать на передаче властями Ливии сына бывшего лидера страны Сейфа аль-Ислама Каддафи, которому грозит смертная казнь, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

На заседании СБ ООН в четверг был представлен десятый доклад прокурора Международного уголовного суда по ситуации в Ливии. МУС продолжает изучать материалы, полученные от властей Ливии в декабре 2014 года, на предмет преступлений, совершенных в стране. В 2011 году суд выдал ордер на арест сына Каддафи Саифа аль-Ислама, обвиняемого в совершении преступлений против человечности, который пока не исполнен.

Прокурор Фату Бенсуда отметила, что "на данный момент, несмотря на многократные запросы офиса, Сейф аль-Ислам Каддафи не был передан под стражу МУС". Она подчеркнула, что "власти Ливии имеют четкие обязательства выполнить это".

В конце июля уголовный суд Триполи вынес смертный приговор десяти представителям режима Каддафи, в том числе его сыну Сейфу аль-Исламу. Подсудимые были обвинены в подстрекательстве к убийству мирных демонстрантов и формировании карательных отрядов для подавления демонстраций в дни революции 17 февраля 2011 года, а также в коррупционных преступлениях. Смертная казнь также ожидает бывшего главу правительства Ливии Аль-Багдади аль-Махмуди и экс-директора службы общей разведки Абдаллу ас-Сенусси.

По словам Бенсуды, "это является беспокоящим вопросом, и мой офис продолжает призывать власти Ливии выдать Сейфа аль-Ислама МУС".