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Мощный торнадо в США, есть погибшие и раненые

Мощный торнадо в США, есть погибшие и раненые По меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас) в результате прохождения торнадо.
Другие страны
11 декабря 2021 г. 08:29
Мощный торнадо в США, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще 20 находятся под завалами после частичного разрушения дома престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас) в результате прохождения торнадо.

Как передает Report, об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC.

По его сведениям, пять человек пострадали, но смогли выбраться из полуразрушенного здания, информация об их состоянии пока не приводится. На месте уже находятся экстренные службы, которые были усилены отрядами из соседнего города. В результате удара стихии была сорвана часть крыши и обрушилось одно крыло здания.

Ранее в пятницу американские метеорологи предупредили о возможности торнадо в ряде округов в штатах Арканзас, Кентукки и Иллинойс.

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