Многотысячная акция против карикатур на пророка Мухаммеда проходит в Грозном

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Многотысячная манифестация "Любовь к пророку Мухаммеду" проходит в Грозном на площади перед городской мэрией. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, ее участники держат в руках транспаранты и плакаты с надписями "Нет карикатурам на пророка Мухаммеда", "Ислам - религия добра и созидания".

В акции участвует глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее он заявил, что в манифестации могут принять участие более миллиона человек.

В манифестации также принимает участие епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам, который в своем выступлении заявил, что Русская православная церковь осуждает карикатуры на пророка Мухаммеда.

Площадь в центре Грозного полностью заполнена, но люди продолжают прибывать. Маршрут манифестации пролегает от площади "Минутка" до центральной мечети имени Ахмат-Хаджи Кадырова "Сердце Чечни".

Днем участники митинга совершат коллективную молитву.