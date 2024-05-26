МК Красного Креста сообщил об освобождении 113 пленных в Сане

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об освобождении 113 пленных в Сане, контролируемой движением хуситов "Ансар Аллах".

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об освобождении 113 пленных в Сане, контролируемой движением хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщила глава делегации МККК в Йемене Дафни Марет.

По ее словам, освобождение было поддержано организацией по просьбе национального комитета по делам заключенных. Задержанные были среди тех, кого представители МККК регулярно посещали и кому оказывали помощь в Сане.

"Мы надеемся, что это проложит путь к дальнейшим освобождениям и принесет комфорт семьям, с нетерпением ожидающим воссоединения со своими близкими", – отметила Марет.

Она выразила готовность организации помогать лицам, задержанным в связи с конфликтом в Йемене, и выступать нейтральным посредником между сторонами конфликта для решения подобных вопросов.