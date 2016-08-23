Мирные кварталы Алеппо подверглись обстрелу боевиков, среди жителей есть жертвы

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Боевики вооруженной оппозиции обстреляли в понедельник из реактивных систем залпового огня мирные кварталы Алеппо (360 км от Дамаска), которые находятся под защитой сирийской армии.

Как передает Report, об этом сообшилоинформационное агентство САНА со ссылкой на представителя полицейского управления, снаряды рвались преимущественно в районах Эль-Хамдания и Салах-эд-Дин, а также на западной окраине Эз-Захра. Погибли четверо мирных жителей, в том числе одна женщина, еще 24 получили ранения.

С 31 июля - момента активизации боевых действий в Алеппо - жертвами обстрелов в городе стали 198 человек и еще 834 получили ранения.