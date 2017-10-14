Минобороны России:Сирийские войска освободили Меядин от ИГ

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/Штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в городе Меядин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Меядин оставался крупным населенным пунктом под контролем ИГ в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

По словам И.Конашенкова за последнюю неделю к нему были стянуты самые боеспособные резервы ИГИЛ из Ирака.

Сейчас отряды Сухела развивают наступление при поддержке российских ВКС.

