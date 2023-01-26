Министр обороны Дании заявил о необходимости призывать женщин на срочную службу

В Дании предложили женщин призывать на срочную военную службу.

В Дании предложили женщин призывать на срочную военную службу.

Как передает Report cо ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йесен.

Он также предложил продлить срок обязательной военной службы для мужчин. По его словам, такие меры необходимы для защиты Дании в условиях военной угрозы из-за конфликта в Украине.

"Мы должны быть в состоянии защитить Данию, Датское королевство, регион Балтийского моря. Мы также должны быть способны защитить интересы Дании в мире за пределами страны. Мы должны быть в состоянии бороться с пиратством, поддерживать наших союзников", - заявил он.

Министр отметил, что сейчас его страна не может позволить себе отправлять военную технику в Украину, в том числе танки.

По данным местных СМИ, на вооружении Дании стоят 44 танков Leopard, 14 из них уже отправлены в страны Балтии в составе контингента НАТО.

В Дании действует обязательный призыв для мужчин от 18 до 30 лет. Срок службы - от четырех до 12 месяцев. Женщины имеют право вступить в датскую армию по своему желанию.

Обязательный призыв на военную службу для женщин действует в Израиле, КНДР, Тайване, Греции, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии и Швеции.