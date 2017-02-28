Миллиардер Уилбур Росс утвержден Сенатом в должности министра торговли США

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Высшая палата Конгресса США утвердила кандидатуру Уилбура Росса на пост министра торговли США в администрации президента Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на DW.

79-летний миллиардер сделал свое состояние на реструктуризации проблемных бизнесов, а теперь должен выполнить предвыборное обещание Трампа вернуть рабочие места в сфере промышленности назад в США.

Ранее Росс, который в период предвыборной кампании был советником Трампа по экономическим вопросам, также имел деловые связи с Россией. В 2014 году он стал вице-председателем совета директоров крупнейшего на Кипре банка - Bank of Cyprus, который за год до этого был спасен от банкротства путем финансовых вливаний от стран еврозоны и Международного валютного фонда (МВФ).