МИД Великобритании: с террористами из ИГИЛ нельзя иметь дел, их можно только победить

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ С боевиками международной террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) нельзя иметь никаких дел, а можно только победить. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы можем спрятаться от угрозы, которая исходит со стороны ИГ. Реальность состоит в том, что мы являемся целью, а они - угрозой для всех нас. И мы не можем просто увильнуть от этой угрозы, мы должны ей противостоять вместе с другими членами международного сообщества, ответить на этот вызов и победить их. С этими людьми нельзя иметь никаких дел, их надлежит именно победить", - подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Хаммонд также заявил о намерении правящего кабинета тори добиться санкции британского парламента на бомбардировки британскими ВВС позиций ИГ. "Мы пойдем в парламент и будем добиваться достижения соглашения об осуществлении воздушных ударов в Сирии", - сообщил он.

"Я предполагаю, - добавил глава британского МИД, - что большинство депутатов в Палате общин ясно понимают, какие шаги следует предпринять в деле укрепления нашей безопасности и для защита наших жителей как на территории самой Великобритании, так и за рубежом. В течение ближайших дней и недель мы будем обсуждать этот вопрос с членами нижней палаты и выслушивать их мнения, и, как сказал, премьер-министр, он изложит (в ближайший понедельник - прим.ТАСС) нашу стратегию по противостоянию этой угрозе - не только военную стратегию, но также политическую и гуманитарную".