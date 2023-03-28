МИД Польши сообщил о возможном визите Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву, анонсировать визит не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время посетить Варшаву, анонсировать визит не будут.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в эфире Radio Wnet заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

"Думаю, что визит наступит в ближайшее время, но не будем опережать факты. Этот визит мы точно не будем анонсировать, как это обычно происходит в случае с визитами других глав государств. В случае с президентом Зеленским такого анонса не будет из соображений безопасности", - сказал он.

По словам Яблоньского, Варшава и Киев проводят интенсивные консультации относительно будущего Украины, ее восстановления с участием польской стороны, международных финансовых организаций.