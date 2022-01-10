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МИД Казахстана проинформирует мировое сообщество о причинах беспорядков

МИД Казахстана проинформирует мировое сообщество о причинах беспорядков Казахстан предоставит мировому сообществу информацию о причинах ситуации, сложившейся в стране в январе.
Другие страны
10 января 2022 г. 03:33
МИД Казахстана проинформирует мировое сообщество о причинах беспорядков

Казахстан предоставит мировому сообществу информацию о причинах ситуации, сложившейся в стране в январе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник Telegram-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.

"Правоохранительным органам поручено провести масштабное расследование о причинах сложившейся ситуации, результаты которого будут предоставлены международному сообществу", - приводит Telegram-канал комментарий ведомства, который был выпущен в ответ на публикации иностранных СМИ.

Напомним, что ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Утром 5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. В стране введен режим чрезвычайного положения. В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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