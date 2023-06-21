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МИД Казахстана прокомментировал решение завершить встречи по Сирии в Астане

МИД Казахстана прокомментировал решение завершить встречи по Сирии в Астане Решение о завершении встреч по Сирии в Казахстане связано с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей.
Другие страны
21 июня 2023 г. 15:10
МИД Казахстана прокомментировал решение завершить встречи по Сирии в Астане

Решение о завершении встреч по Сирии в Казахстане связано с тем, что астанинский процесс справился со своей задачей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Сегодня политическая ситуация в регионе Ближнего Востока кардинально меняется. Одним из подтверждений этому является попытка возродить дипломатические связи арабских государств с Дамаском. Сирия вернулась в Лигу арабских государств. Отмечается желание Анкары также восстановить свои отношения с Дамаском", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что улучшаются отношения между ведущими мусульманскими государствами, занимающими противоположную позицию по сирийскому конфликту, - Саудовской Аравией и Ираном.

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