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Мексика готова стать местом проведения переговоров по Венесуэле

© PBS

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Мексика готова стать местом проведения диалога по нормализации ситуации в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

"Мексика всегда способна помочь в реализации диалога, чтобы добиться мира в любой стране. Двери на нашей территории открыты, чтобы шел диалог", - сказал мексиканский президент.

Отметим, что президент Мексики неоднократно заявлял, что для преодоления кризиса в Венесуэле необходим диалог и поиск мирного пути разрешения конфликтной ситуации. При этом позиция Мехико основывается на принципах невмешательства и уважения международного права.

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