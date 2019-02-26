Мексика готова стать местом проведения переговоров по Венесуэле

© PBS https://report.az/storage/news/3792109642e42d81dae0f1a833175c00/75d33036-8c9a-4e67-9175-52e0f172d7d4_292.jpg

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Мексика готова стать местом проведения диалога по нормализации ситуации в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико.

"Мексика всегда способна помочь в реализации диалога, чтобы добиться мира в любой стране. Двери на нашей территории открыты, чтобы шел диалог", - сказал мексиканский президент.

Отметим, что президент Мексики неоднократно заявлял, что для преодоления кризиса в Венесуэле необходим диалог и поиск мирного пути разрешения конфликтной ситуации. При этом позиция Мехико основывается на принципах невмешательства и уважения международного права.