Медведев пригрозил французскому министру войной

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал представителей минфина Франции следить за речью и напомнил об угрозе реальной войны после заявлений о "тотальной финансовой войне".

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал представителей минфина Франции следить за речью и напомнил об угрозе реальной войны после заявлений о "тотальной финансовой войне".

Как сообщает Report, об этом Д. Медведев написал на своей странице в Twitter.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие",

Ранее глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о готовности "вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова "предельно сконцентрированной" угрозой.