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Медведев пригрозил французскому министру войной

Медведев пригрозил французскому министру войной Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал представителей минфина Франции следить за речью и напомнил об угрозе реальной войны после заявлений о "тотальной финансовой войне".
Другие страны
1 марта 2022 г. 16:03
Медведев пригрозил французскому министру войной

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал представителей минфина Франции следить за речью и напомнил об угрозе реальной войны после заявлений о "тотальной финансовой войне".

Как сообщает Report, об этом Д. Медведев написал на своей странице в Twitter.

"Там какой-то французский министр сегодня сказал, что они объявили нам экономическую войну. Следите за своей речью, господа! И не забывайте, что экономические войны в истории человечества часто перерастали в настоящие",

Ранее глава министерства финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил о готовности "вести глобальную экономическую и финансовую войну против России".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова "предельно сконцентрированной" угрозой.

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