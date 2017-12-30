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    Макрон выразил соболезнования в связи с терактами в Афганистане и Египте

    По меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон в своём Twitter выразил соболезнования после терактов, совершённых боевиками в Кабуле и пригороде Каира.

    Как передает Report, "Все мысли сейчас о жертвах террористических атак в Каире и Кабуле. Франция неустанно будет поддерживать свободу вероисповедания", - написал он.

    29 декабря сообщалось, что по меньшей мере десять человек погибли в результате стрельбы в церкви в пригороде Каира. Позже сотрудники полиции страны ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу.

    28 декабря стало известно, что в результате террористической атаки в Кабуле погибли 40 человек. Террористическая организация ИГ взяла на себя ответственность за теракт в столице Афганистана.

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