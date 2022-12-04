Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.

Как передает Report , такое заявление французский лидер сделал в интервью газете Parisien.

Он заверил, что правительство страны разрабатывает сценарии выхода из любой ситуации.

"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике!" - обратился к соотечественникам Э. Макрон.

Он призвал французов придерживаться плана "энергетической трезвости". В таком случае, уверен президент, мрачного сценария удастся избежать.

"Мы переживем зиму", - заявил французский лидер.