Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.
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Он заверил, что правительство страны разрабатывает сценарии выхода из любой ситуации.
"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике!" - обратился к соотечественникам Э. Макрон.
Он призвал французов придерживаться плана "энергетической трезвости". В таком случае, уверен президент, мрачного сценария удастся избежать.
"Мы переживем зиму", - заявил французский лидер.