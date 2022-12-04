О нас

Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества

Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 02:16
Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал соотечественников не поддаваться панике в связи с возможными отключениями электроэнергии в стране на фоне кризиса.

Как передает Report, такое заявление французский лидер сделал в интервью газете Parisien.

Он заверил, что правительство страны разрабатывает сценарии выхода из любой ситуации.

"Я вижу много беспокойства по этому поводу, но не поддавайтесь панике!" - обратился к соотечественникам Э. Макрон.

Он призвал французов придерживаться плана "энергетической трезвости". В таком случае, уверен президент, мрачного сценария удастся избежать.

"Мы переживем зиму", - заявил французский лидер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
Названа дата прекращения вещания канала Disney в России
2 декабря 2022 г. 17:06
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
МЧС: При крушении самолета в Армении погибли граждане России
1 декабря 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi