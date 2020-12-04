О нас
Report Georgia
Аудио новости

Макрон объявил траур через неделю после смерти экс-президента

Макрон объявил траур через неделю после смерти экс-президента Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи со смертью бывшего главы республики Валери Жискар д'Эстена/
Другие страны
4 декабря 2020 г. 05:58
Макрон объявил траур через неделю после смерти экс-президента
Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 9 декабря днем национального траура в связи со смертью бывшего главы республики Валери Жискар д'Эстена.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

"Я объявлю день национального траура в среду, 9 декабря", – заявил Макрон в ходе обращения к нации.

По его словам, все желающие почтить память Жискар д'Эстена смогут оставить записи в книгах памяти, которые будут открыты в мэриях и в музее Орсе в Париже.

Валери Жискар д'Эстен занимал пост главы государства в период с 1974 по 1981 год. Он скончался 2 декабря на 95-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Makron sabiq prezidentin ölümündən 7 gün sonra matəm elan etdi

Новости партнеров

Самое читаемое

Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
В Азербайджане от коронавируса умер известный адвокат
28 ноября 2020 г. 20:01
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
В Баку от коронавируса умер глава муниципалитета
2 декабря 2020 г. 17:00
В Баку потушили сильный пожар
ФотоВ Баку потушили сильный пожар
29 ноября 2020 г. 17:17
Террористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
ФотоТеррористы РКК признали, что воевали на стороне Армении
29 ноября 2020 г. 02:38
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
В Баку на 20 суток арестован нарушитель ПДД
1 декабря 2020 г. 12:50
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
30 ноября 2020 г. 16:08
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Кто заминировал Карабах?
Кто заминировал Карабах?
2 декабря 2020 г. 09:55
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
В Карабахе произошел взрыв в воинской части, погибли армянские солдаты
2 декабря 2020 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi