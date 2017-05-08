МВД Франции озвучило окончательные итоги выборов после подсчета всех голосов: Макрон получил 66,06% голосов избирателей - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ МВД Франции озвучило окончательные итоги выборов после подсчета всех голосов

Как передает Report, со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило МВД Франции.

По данным, лидер движения «Вперед!» Эммануэль Макрон по итогам подсчета 99,99% бюллетеней получил 66,06% голосов избирателей.

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 33,94% голосов.

Как сообщает агентство Reuters, по официальным данным, рекордные 11,5% бюллетеней были пустыми или испорченными. При этом 25,38% от общего числа зарегистрированных избирателей воздержались от голосования.









***04:01

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 65,82%.

Как передает Report, об этом свидетельствуют окончательные данные МВД по Франции.

По итогам подсчета 35 миллионов бюллетеней (98,26%), свои голоса Макрону отдали 20,4 миллиона избирателей.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (34,18%)









***22:15

Париж. 7 мая. REPORT.AZ/ Основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон обходит лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции.

Как передает Report, Макрон набирает 65,1%.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции, основная часть участков в стране закрылась в 22.00. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов.