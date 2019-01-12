Мадуро назвал объявление спикера парламента и.о. президента "шоу"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Николас Мадуро, вступивший в четверг в должность главы Венесуэлы, назвал "шоу" объявление председателя оппозиционной национальной ассамблеи исполняющим обязанности президента страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Это шоу, чтобы разыграть дестабилизацию, они постоянно делают новое шоу. Это та же группа, что раньше организовывала уличные беспорядки", – заявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в его Twitter.