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Ливан и Израиль достигли договоренности по демаркации морской границы

Ливан и Израиль достигли договоренности по демаркации морской границы США передали Ливану письменный проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем.
Другие страны
1 октября 2022 г. 23:45
Ливан и Израиль достигли договоренности по демаркации морской границы

США передали Ливану письменный проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава ливанского парламента Набих Берри после встречи с американским послом в Бейруте.

По его словам, этот шаг приближает улаживание пограничного спора вокруг принадлежности нефтегазовых месторождений на морском шельфе.

"Я могу сказать, что черновик по морскому соглашению, подготовленный американским посредником Эймосом Хокстином, в принципе отвечает требованиям Ливана", - заявил спикер.

Он отметил, что изучит подробно этот документ вместе с президентом республики Мишелем Ауном и исполняющим обязанности премьер-министра Наджибом Микати прежде чем передать Вашингтону окончательный ответ.

"Соглашение будет подписано в пограничном пункте Эн-Накура, что предусматривается двусторонним меморандумом о намерениях от 2020 года", - подчеркнул Берри.

12 сентября вице-спикер ливанского парламента Ильяс Бу Сааб сообщил, что Хокстин передал руководству Ливана предварительные координаты морских буев, которые будут установлены вдоль линии границы. По его словам, соглашение с Израилем может быть подписано в начале октября после уточнения исходной пограничной точки отсчета на суше.

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Версия на азербайджанском языке Livanla İsrail dəniz sərhədlərinin demarkasiyası ilə bağlı razılığa gəlib

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