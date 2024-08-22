Литва получит до конца года фортификационные средства для укрепления границы с РФ и Беларусью

Литовская армия до конца текущего года получит от подрядчиков фортификационные средства на сумму более четырех млн евро для их установки на границе с Беларусью и Россией.

Литовская армия до конца текущего года получит от подрядчиков фортификационные средства на сумму более четырех млн евро для их установки на границе с Беларусью и Россией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

"Всего вблизи границ с Россией и Беларусью создается 27 парков инженерных средств. Контракты на закупку новых фортификационных средств уже подписаны, и они начинают поставляться. До конца этого года планируется передать литовской армии "зубы дракона", "ежи", "испанские лошади" и бетонные дорожные заграждения на сумму более 4 млн евро", - сказал глава оборонного ведомства Лауринас Кащюнас.

Глава Минобороны подчеркнул, что Литва координирует усилия в сфере контрмобильности с соседними странами.