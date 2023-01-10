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Лидер Южной Кореи впервые посетит ОАЭ с государственным визитом

Лидер Южной Кореи впервые посетит ОАЭ с государственным визитом Президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые в истории двусторонних отношений посетит ОАЭ с государственным визитом 14-17 января, позднее он отправится в Швейцарию, где посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Другие страны
10 января 2023 г. 10:25
Лидер Южной Кореи впервые посетит ОАЭ с государственным визитом

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль впервые в истории двусторонних отношений посетит ОАЭ с государственным визитом 14-17 января, позднее он отправится в Швейцарию, где посетит Всемирный экономический форум (ВЭФ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap.

По словам начальника управления по национальной безопасности президентской администрации Ким Сон Хана, Юн Сок Ёль впервые посетит ОАЭ с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1980 году. До этого аналогичной по статусу поездки в Республику Корея не было и со стороны арабского государства. Южнокорейского президента пригласил его коллега Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В ОАЭ Юн Сок Ёль проведет переговоры с президентом страны, встретится с южнокорейскими военными, посетит построенную при участии Сеула атомную станцию.

17 января президент Республики Корея отправится в Швейцарию для участия во ВЭФ в Давосе, 19 января он выступит там с речью, посвященной международному сотрудничеству в преодолении глобального экономического кризиса. Помимо этого, планируются встречи с южнокорейцами, проживающими в Швейцарии, руководством международных компаний, Юн Сок Ёль также будет агитировать в пользу заявки Пусана на проведение всемирной выставки в 2030 году. В программу визита входит беседа с местными учеными о научно-техническом сотрудничестве.

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