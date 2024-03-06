Лидер партии: Макрон хочет войны, его нужно остановить

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет войны, поэтому его нужно остановить.

Как сообщает Report , об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.

"В Праге новый разворот Макрона, который теперь, кажется, объявляет о неизбежной войне!" - написал Филиппо, комментируя его выступление.

По его словам, французский президент, "подчиненный НАТО", явно хочет войны, поэтому его нужно остановить.

До этого Макрон заявил, что Париж предпримет все возможные меры, чтобы Москва не одержала победу в российско-украинской войне. По его словам, вопрос отправки войск стран ЕС в Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут.

Позже он уточнил, что Париж не рассматривает вопрос об отправке своих военных в Украину в ближайшем будущем.