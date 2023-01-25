Крис Хипкинз вступил в должность премьер-министра Новой Зеландии

Крис Хипкинз в среду принес присягу и вступил в должность премьер-министра Новой Зеландии.

Крис Хипкинз в среду принес присягу и вступил в должность премьер-министра Новой Зеландии.

Как передает Report, церемонию в прямом эфире транслировал государственный телеканал Television New Zealand.

Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро одобрила назначение Хипкинза и Кармел Сепулони на должности премьер-министра и его заместителя, подписав соответствующие документы во время церемонии приведения к присяге. "Этим мы наделяем юридической силой ваше назначение, поздравляю", - сказала она, также одобрив передачу новому премьеру портфеля министра национальной безопасности и разведки.

Как ожидается, после церемонии Хипкинз проведет первое заседание Кабинета министров Новой Зеландии, на котором будут определены приоритетные направления работы правительства на ближайшие месяцы. Ранее он отмечал, что намерен сосредоточить усилия на борьбе с инфляцией, выросшей до самого высокого за последние 32 года показателя (7,2%), и восстановлении экономики страны после пандемии.

Ставший 41-м премьером новой Зеландии 44-летний Хипкинз ранее исполнял обязанности министра образования, министра государственной службы и лидера Палаты представителей в местном парламенте. В марте 2019 года на него были дополнительно возложены обязанности министра ответных мер по COVID-19 и министра здравоохранения (2 июля 2020 года).