Конституционный суд Испании запретил парламенту Каталонии собираться для объявления независимости

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, запланированное на 9 октября, сообщает Report со ссылкой на El Pais.

На этом заседании депутаты в одностороннем порядке хотели объявить о независимости Каталонии.

Суд постановил, что декларация независимости нарушит Конституцию и "сделает ничтожными" полномочия депутатов. КС также предупредил, что любые попытки провести сессию будут считаться незаконными.

1 октября в Каталонии прошел "референдум" о независимости от Испании. Его проведение было названо испанскими властями незаконным.