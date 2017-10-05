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    Конституционный суд Испании запретил парламенту Каталонии собираться для объявления независимости

    Любые попытки провести сессию будут считаться незаконными

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, запланированное на 9 октября, сообщает Report со ссылкой на El Pais.

    На этом заседании депутаты в одностороннем порядке хотели объявить о независимости Каталонии.

    Суд постановил, что декларация независимости нарушит Конституцию и "сделает ничтожными" полномочия депутатов. КС также предупредил, что любые попытки провести сессию будут считаться незаконными.

    1 октября в Каталонии прошел "референдум" о независимости от Испании. Его проведение было названо испанскими властями незаконным.

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