Конгресс США поддержал продление действия программы слежки за рубежом

Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продлении срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Сенат Конгресса США поддержал законопроект о продлении срока действия программы прослушки телефонных разговоров и перехвата электронной переписки жителей других государств, подозреваемых в терроризме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию голосования в верхней палате американского законодательного органа вел телеканал C-SPAN.

Законопроект, предусматривающий продление срока действия раздела 702 закона о наблюдении за иностранной разведкой, набрал необходимые для его одобрения 60 голосов законодателей в верхней палате Конгресса, против высказались 34 сенатора. Таким образом, документ одобрен верхней палатой Конгресса и поступит на подпись президента США Джо Байдена.

Срок действия программы истек в полночь 20 апреля, законопроект предполагает ее продление до 2026 года.