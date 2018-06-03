Коалиция США приступила ко второй фазе операции в Сирии

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США, их союзники в Сирии — "Сирийские демократические силы" (СДС) и иракские военные приступили ко второй фазе военной операции на границе Сирии и Ирака против ИГИЛ под названием "Облава" (анг. Roundup), сообщает коалиция в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, силы коалиции сосредотачиваются на "подготовке и развитии самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности".

Пресс-служба коалиции также распространила сообщение со ссылкой на представителей СДС, в котором утверждала, что "ИГИЛ сохраняет значительное присутствие на границе Сирии с Ираком, где она (группировка) хочет найти себе безопасное убежище". В результате было принято решение о начале операции "Облава", которая стартовала 1 мая. По словам представителей СДС, которые приводит коалиция, "несмотря на значительные потери, ИГИЛ сохраняет возможности для планирования и координации атак в регионе и странах коалиции".

"Сирийские демократические силы начали наземные операции второго этапа операции "Облава", чтобы разгромить остатки ИГИЛ на северо-востоке Сирии сегодня", — говорится в заявлении коалиции. "Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГИЛ, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными и ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы, — продолжается в сообщении.

"Иракские силы безопасности также активизировали свое присутствие на границе, чтобы предотвратить побег членов ИГИЛ из Сирии в Ирак", — продолжает коалиция.

"Операция "Облава" началась 1 мая, успешная первая фаза завершилась освобождением Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия", — напоминает коалиция в своём сообщении.