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Китай выразил протест США из-за санкций против компаний КНР за помощь Ирану

Китай выразил протест США из-за санкций против компаний КНР за помощь Ирану Китай выражает решительный протест в связи с ограничениями США в отношении пяти компаний КНР, якобы помогающих Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Другие страны
10 марта 2023 г. 12:41
Китай выразил протест США из-за санкций против компаний КНР за помощь Ирану

Китай выражает решительный протест в связи с ограничениями США в отношении пяти компаний КНР, якобы помогающих Ирану в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Односторонние санкции США нарушают международное право и основные нормы международных отношений. Китай всегда решительно выступал против этого", - сказала она.

По ее словам, Пекин и впредь будет твердо защищать законные права и интересы китайских компаний в соответствии с законом.

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