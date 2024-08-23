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Китай призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Китай призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право Китай призывает Израиль соблюдать Международное Гуманитарное Право на фоне угрозы вспышки полиомиелита в Газе. На заседании Совета Безопасности ООН постпред КНР при Организации Фу Цун заявил о важности поддержки кампании по полиовакцинации.
Другие страны
23 августа 2024 г. 11:12
Китай призвал Израиль соблюдать международное гуманитарное право

Китай призывает Израиль соблюдать международное гуманитарное право на фоне угрозы вспышки полиомиелита в Газе.

Как передает Report со ссылкой на CGTN, об этом на заседании Совета безопасности ООН постпред КНР Фу Цун.

По его словам очень важно поддержать кампании по полиовакцинации в этом регионе.

"Гуманитарные вопросы нельзя политизировать. Голод не может использоваться в качестве оружия, а мирное население - как разменная монета. Израиль должен исполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву - открыть все пограничные переходы, гарантировать быстрый и безопасный доступ для конвоев с гумпомощью, прекратить ограничения в отношении ООН и гуманитарных организаций и нападения на них, а также пойти на сотрудничество в реализации программы вакцинации от полиомиелита в Газе", - заявил он.

По данным Всемирной организации здравоохранения до недавних случаев заражения сектор Газа оставался свободным от полиомиелита на протяжении четверти века.

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