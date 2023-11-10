Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению отношений

Китай ожидает от Японии конкретных шагов по улучшению двусторонних отношений.
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"Японская сторона должна как можно скорее воплотить свое заявление о том, что она надеется улучшить китайско-японские отношения, в конкретные действия", - приводятся слова Ван И.
Китайский министр подробно остановился на принципиальной позиции Китая в отношении нынешних китайско-японских отношений и "указал правильный путь" для их улучшения и развития, отмечается в сообщении.
Глава китайского внешнеполитического ведомства также выразил позицию Китая и озабоченность по поводу сброса загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" в море, по вопросу Тайваня, пониманию истории и другим вопросам.