Киев заявил о готовности возобновить переговоры в нормандском формате

Украина готова возобновить переговоры "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне лидеров.

Украина готова возобновить переговоры "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) на уровне лидеров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Мы готовы возобновить переговоры "нормандской четверки" во всех форматах, в том числе на уровне лидеров. Сожалеем, что Россия по-прежнему выражает нежелание провести саммит "нормандской четверки", - сказал Кислица на заседании Совета безопасности ООН.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.